山聰帶隊大馬宣傳逼到爆 撞正振朗生日送驚喜慶祝
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無線娛樂新聞台報導：陳山聰 同 張振朗 近日齊齊現身大馬，事隔疫情幾年之後再度踏足當地，就大受當地Fans熱烈歡迎，佢哋亦都一展歌喉為大家唱歌表演呀。而日前度過36歲生日嘅Owen，亦獲大家送上蛋糕為佢慶祝呀。
Owen就話完全估唔到大家會為自己慶祝，亦要多謝大家為自己安排呢次驚喜，仲話生日願望希望大家都開開心心呀。
雖然已經好幾年冇到當地宣傳，不過山聰同Owen都話見到大家嘅熱情覺得非常親切，仲話每次到大馬都好返返屋企一樣咁開心，仲話要同Owen抽時間大飽當地美食呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台