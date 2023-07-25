山聰帶隊大馬宣傳逼到爆 撞正振朗生日送驚喜慶祝

無線娛樂新聞台報導：陳山聰 同 張振朗 近日齊齊現身大馬，事隔疫情幾年之後再度踏足當地，就大受當地Fans熱烈歡迎，佢哋亦都一展歌喉為大家唱歌表演呀。而日前度過36歲生日嘅Owen，亦獲大家送上蛋糕為佢慶祝呀。