視帝出巡倒數賀新春 陳山聰《ABCD》唱爆商場

無線娛樂新聞台報導：啱啱月初喺台慶頒獎典禮勇奪視帝寶座嘅 陳山聰 ，一獲獎工作就接踵而來，喺年卅晚應商場邀請擔任倒數嘉賓，仲獻唱當年歌手身份推出嘅歌曲《ABCD》同大家齊齊迎接兔年來臨。山聰又喺現場同大家玩遊戲同派利是，氣氛非常熱鬧。