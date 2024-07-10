《反黑英雄》陳山聰豪氣請客 朱晨麗大讚「足料佛跳牆」幕後花絮曝光引網民熱議
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熱門電視劇《反黑英雄》的劇情雖然嚴肅，但拍攝現場的氣氛卻出奇地輕鬆愉快。近日，劇中的女主角朱晨麗在她的社交媒體上分享了一段有趣的幕後花絮，引起了網民的廣泛關注。
陳山聰幕後搞笑逗樂眾人
在這段花絮中，陳山聰展現了他的幽默感。他開玩笑地抱怨說：「好慘架，成日都冇嘢食架！」然而當他打開食物的盅蓋時，裏面竟然滿滿的都是高級食材，如花膠、海參和鮑魚等，數量之多令人咋舌。朱晨麗看到這一幕，驚訝地說：「嘩，誇張！」
豪華海鮮大餐現場
陳山聰繼續以其特有的幽默風格，裝作可憐地說：「平時都係食埋啲花膠、海參、鮑魚咁，好慘呀。」這番話讓在場的人都忍不住笑出聲。朱晨麗則是樂在其中，她興奮地表示：「跟著山聰老師，就一大頓大餐吃了！Yeah！」這段幕後的趣事不僅展示了演員們之間的良好關係，也讓觀眾看到了他們在嚴肅的劇情背後的另一面。
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圖片來源：TVB