《反黑英雄》驚險一幕：陳山聰朱晨麗聯手制服「獅子王」 精彩打鬥戲份引爆話題

精彩刺激打鬥場面

在最新一集《反黑英雄》中，觀眾目睹了一場驚心動魄的打鬥。故事聚焦於軒神（陳山聰飾）和他的女友林冰（何沛珈Roxanne飾），後者因一篇報導而惹來麻煩。墨西哥販毒集團的首領「獅子王」（莫浩峰Sebastian飾）對她進行了跟蹤和攻擊。在這一危急時刻，軒神緊急聯繫了他的前任兼現時的工作夥伴Madam彭（朱晨麗飾），兩人在現場展開了激烈的拯救行動。

這場打鬥持續了3分半鐘，場面極其精彩刺激。「獅子王」的攻擊讓林冰處於極端危險之中，她被叉頸、掹頭髮、拖行，甚至面容都扭曲了。在這場混戰中，朱晨麗和陳山聰展現了驚人的戰鬥技巧和體能，朱晨麗的「踢腿」動作高大挺拔，而陳山聰則以其敏捷的動作和強大的跳躍力應對挑戰。兩人不僅在地面上翻滾，還有飛天葫蘆的動作，場面十分震撼。

智勇雙全反擊

在辦公室的激戰中，朱晨麗和陳山聰利用現場的物品進行反擊，最終成功制服了「獅子王」。這一智勇雙全的表現不僅展示了他們的戰鬥技巧，也凸顯了他們在危急時刻的冷靜和機智。這一集的高潮部分無疑為觀眾提供了一場視覺和情感的盛宴，再次證明瞭《反黑英雄》是一部值得關注的劇集。