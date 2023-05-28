陳庭妮與胡宇威婚禮卡關 結婚大計或延至明年舉行

無線娛樂新聞台報導：陳庭妮接受男友胡宇威求婚至今一年多，每次出席活動均被追問婚期，呢日陳庭妮出席品牌活動，透露二人籌備婚禮進度，坦言在籌備當中，二人想舉辦草地戶外行婚禮，可惜該場地今年在整修，婚期可能又要等至明年，現時婚禮進度再度歸零，佢哋唔急於生小朋友，目前二人享受家中甜蜜下廚嘅時光。