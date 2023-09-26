陳庭妮嫁胡宇威後首現身 詳細分享出嫁細節心態轉變
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無線娛樂新聞台報導：自8月同 胡宇威 喺美國結婚之後， 陳庭妮 呢日就首次以人妻身份現身公開活動，一面幸福嘅佢，提到已經正式成婚時睇佢嘅笑容都可以感受到佢有幾開心，加上當時好朋友都喺身邊見證，所以非常高興呀。
至於結婚當時嘅細節，佢就話因為行禮時間短促，所以並非好似偶像劇一樣咁夢幻呀。不過佢亦都提到只係一個非常簡單嘅儀式，仲話到當晚先「驚覺」自己已經成為人婦咁話。雖然已經成為夫婦，不過辦婚宴就令佢同老公頭都大呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台