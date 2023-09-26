陳庭妮嫁胡宇威後首現身 詳細分享出嫁細節心態轉變

無線娛樂新聞台報導：自8月同 胡宇威 喺美國結婚之後， 陳庭妮 呢日就首次以人妻身份現身公開活動，一面幸福嘅佢，提到已經正式成婚時睇佢嘅笑容都可以感受到佢有幾開心，加上當時好朋友都喺身邊見證，所以非常高興呀。