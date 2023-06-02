張寶兒宣佈懷孕後首現身分享喜悅 爆準爸爸袁偉豪好緊張「下禁令」

無線娛樂新聞台報導：一年一度《2023香港小姐競選》全球招募最後召集，呢日一眾歷屆港姐陳庭欣、林凱恩、劉穎鏇、張寶兒、林鈺洧及黃嘉雯等出席記者會，佢哋分享自己參選心路歷程及得着，更呼籲大家把握最後機會，黃嘉雯覺得參選報名不要猶豫，自己都係最後一日報名參加，考慮期間一直心大心細，佢覺得呢個係好嘅決定。