陳庭欣 張寶兒宣佈懷孕後首現身分享喜悅 爆準爸爸袁偉豪好緊張「下禁令」

張寶兒宣佈懷孕後首現身分享喜悅 爆準爸爸袁偉豪好緊張「下禁令」

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：一年一度《2023香港小姐競選》全球招募最後召集，呢日一眾歷屆港姐陳庭欣、林凱恩、劉穎鏇、張寶兒、林鈺洧及黃嘉雯等出席記者會，佢哋分享自己參選心路歷程及得着，更呼籲大家把握最後機會，黃嘉雯覺得參選報名不要猶豫，自己都係最後一日報名參加，考慮期間一直心大心細，佢覺得呢個係好嘅決定。

同場嘅張寶兒宣佈懷孕後首次出席公開活動，睇落身形纖瘦嘅佢，堅持着高跟鞋現身。張寶兒開心分享陀B喜悅，又指收到好多好友祝福。提到自己第一次做超聲波檢查時，當見到BB喺度郁、聽到BB心跳聲，張寶兒稱嗰刻好震撼，笑言老公袁偉豪好緊張，有啲危險動作更唔畀太太做。

張寶兒透露目前胃口唔太好，要試吓自己想食啲咩，有時食完嘢會胃脹，張寶兒現時調整工作性質，以安全為主，而劉穎鏇有恭喜張寶兒榮升媽媽，見證佢由結婚到而家有喜事，佢期待張寶兒唔知生仔定生女！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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