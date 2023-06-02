張寶兒宣佈懷孕後首現身分享喜悅 爆準爸爸袁偉豪好緊張「下禁令」
同場嘅張寶兒宣佈懷孕後首次出席公開活動，睇落身形纖瘦嘅佢，堅持着高跟鞋現身。張寶兒開心分享陀B喜悅，又指收到好多好友祝福。提到自己第一次做超聲波檢查時，當見到BB喺度郁、聽到BB心跳聲，張寶兒稱嗰刻好震撼，笑言老公袁偉豪好緊張，有啲危險動作更唔畀太太做。
張寶兒透露目前胃口唔太好，要試吓自己想食啲咩，有時食完嘢會胃脹，張寶兒現時調整工作性質，以安全為主，而劉穎鏇有恭喜張寶兒榮升媽媽，見證佢由結婚到而家有喜事，佢期待張寶兒唔知生仔定生女！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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