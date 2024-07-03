無綫五美之一陳彥行驚爆已為人母 三歲女兒入讀名校 年費高達11萬

陳彥行首度回應成為母親

陳彥行，曾是無綫電視的當紅花旦之一，與其他四位女星共同被譽為「無綫五美」。她在經典處境劇《皆大歡喜》中的出色表現，贏得了無數觀眾的心。然而，她的私生活一直保持神祕，長期宣稱自己單身，生活中只有寵物狗作伴。昨日，陳彥行突然宣布已經是一位母親，並透露自己的女兒已經三歲，目前就讀於一所學費高達11萬的名牌幼稚園，這一消息在娛樂圈引起了巨大震撼。

陳彥行在社交媒體上首次回應了這一消息，她寫道：「昨天實在太忙沒有時間逐一回覆傳媒記者朋友們的訊息真不好意思實在驚訝還有娛記朋友對我的新聞感興趣現就在這裡統一回憶大家吧本應3年前就應該公佈這個喜訊但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情所以也沒這個心思向大家報喜了時間日復一日就這樣不了了之了現在就同大家一齊時光倒流重溫一下我當時的喜悅吧這是上帝給予我的珍貴禮物必定會好好珍惜」。她還強調自己的伴侶是一位非圈內的普通人，並感謝所有關心她的朋友。

過去愛情經歷

陳彥行的感情生活向來低調，過去曾有緋聞指她與一名送貨司機關係親密，但她澄清對方僅是中學同學。她曾公開表示不介意男友的經濟狀況，甚至不惜為愛補貼男方，但不幸的是，這段關係因男方不忠而結束。此外，陳彥行也曾在節目中透露，好友苑瓊丹曾試圖為她牽線，希望能幫她找到合適的伴侶，她甚至開玩笑說如果嫁出去會感激苑瓊丹。她還希望找到一位獸醫男友，以節省寵物的醫療費用。