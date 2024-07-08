電影《古惑仔》駱駝陳惠敏近況曝光 網民慨嘆昔日拳王今日風采依舊

健康問題接連不斷 陳惠敏堅強面對

曾在1970年及1971年代表香港參加東南亞搏擊錦標賽的陳惠敏，並在1983年以39歲高齡參加「世界精英搏擊大賽」，在擂台上僅花35秒就擊倒日本拳王森崎剛。香港影壇曾有「拳有陳惠敏、腿有李小龍」的讚譽，兩人私交甚篤。然而，陳惠敏已淡出幕前多年，他在近期的訪問中透露，自己曾在2020年中風、患上肺癌，並於2021年再生腦癌。「幸好及早發現，我前後共花瞭七位數抗癌，並在老婆的悉心照料下慢慢康復」，陳惠敏在訪問中表示。

最近半年，陳惠敏的雙腿出現問題，兩邊都換了髖關節，導致走路時平衡較差，需依靠拐杖借力。儘管近年身體出現多項問題，陳惠敏仍活躍於社交圈，經常出席各大活動及生日宴會。近日，有網民在小紅書分享一段影片，稱到西貢陳惠敏家作客，並獲對方送簽名紅酒。「陳惠敏身穿普通白色T恤、腳踩拖鞋，駝背撐拐杖到屋外街道迎接，相當好客」，影片中的描述顯示出他的熱情好客。

陳惠敏家中環境雅致舒適

陳惠敏的村屋內部裝潢傳統而舒適，客廳擺放著中式椅具，並掛有一幅水墨畫，顯得既雅致又舒適。戶外花園擺放著鞋及花瓶等雜物，戶外枱櫈也放置得整齊。大酒櫃上滿滿的珍藏，顯示出陳惠敏的品味。「帶客人參觀完屋企後，我亦拿出一瓶酒送給客人，上面更附有自己的簽名」，陳惠敏分享道。最後，他親自送客人出家門，握手道別，展現出他的和藹與熱情。

網民對陳惠敏讚譽與祝福

網民對陳惠敏的近況表示慨嘆與讚譽，「陳惠敏老師，太喜歡陳惠敏老師的電影，想當年也是拳擊高手唉。更是英俊的小生，祝福陳惠敏老師晚年生活幸福，身體健康，心想事成」、「看了半天才看出是他！老好多了！」、「年紀大了面善了很多」。