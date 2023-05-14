陳慧琳相隔6年訪台 帶吉喼狂掃當地美食
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無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌嘅 陳慧琳 呢日現身台北出席品牌活動，身材高佻嘅Kelly似乎絲毫唔受歲月影響，呢日現身時仲話時隔6年再到台灣，非常掛住當地各式美食呀。雖然只係短短逗留一日，不過Kelly就講明要報復式消費，仲準備定一個喼專門裝嘢食呀。
Kelly呢日被問到保養心得時，又講到進補非常重要，仲話成日都要飲雞湯補一補呀。去年年底遇到車禍嘅佢，又話雖然面上仲留有疤痕，不過自己就已經放低唔介意咁話喎。
呢日台灣小鮮肉 陳昊森 亦都同場出現，仲非常有禮以廣東話同Kelly打招呼，Kelly就大讚對方有金城武嘅氣質，不過講到如果有機會合作時，Kelly就幽默自嘲話可以演對方媽媽喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台