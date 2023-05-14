陳慧琳相隔6年訪台 帶吉喼狂掃當地美食

無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌嘅 陳慧琳 呢日現身台北出席品牌活動，身材高佻嘅Kelly似乎絲毫唔受歲月影響，呢日現身時仲話時隔6年再到台灣，非常掛住當地各式美食呀。雖然只係短短逗留一日，不過Kelly就講明要報復式消費，仲準備定一個喼專門裝嘢食呀。