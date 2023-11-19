陳慧琳被囝囝禁騷美腿 開騷想效法黎明唱快歌

無線娛樂新聞台報導：潮媽陳慧琳（Kelly）每次登場都又型又靚，呢日佢以一身皮革造型出席活動，造型百變嘅Kelly喺扮靚方面好多元化，平日罕見嘅性感佢就話要留番喺演唱會同觀眾見面，對上一次澳門開騷時嘅戰衣就令Kelly好難忘，已經達到自己性感極限！幸好喺台下睇騷嘅老公同兩個仔都冇反對聲音，反而讚媽媽幾型。Kelly更大爆兩子十分保守：「平時我喺屋企着T恤、短褲，阿仔都會話做乜唔着褲？着番條褲啦！我話着咗短褲囉，佢都話唔得㗎，總之一見到我對腳就會叫我着番條褲啦。」