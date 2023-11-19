陳慧琳被囝囝禁騷美腿 開騷想效法黎明唱快歌
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無線娛樂新聞台報導：潮媽陳慧琳（Kelly）每次登場都又型又靚，呢日佢以一身皮革造型出席活動，造型百變嘅Kelly喺扮靚方面好多元化，平日罕見嘅性感佢就話要留番喺演唱會同觀眾見面，對上一次澳門開騷時嘅戰衣就令Kelly好難忘，已經達到自己性感極限！幸好喺台下睇騷嘅老公同兩個仔都冇反對聲音，反而讚媽媽幾型。Kelly更大爆兩子十分保守：「平時我喺屋企着T恤、短褲，阿仔都會話做乜唔着褲？着番條褲啦！我話着咗短褲囉，佢都話唔得㗎，總之一見到我對腳就會叫我着番條褲啦。」
Kelly過往推出唔少快歌，每次開騷時都會跳唱帶動氣氛，不過近日天王黎明開騷就創新玩坐住唱快歌，連Kelly都大讚精彩，仲有意效法Leon，Kelly話：「呢個係無法避免，我都係要行呢條路，如果歌迷肯，我可以成個演唱會唱快歌，跳舞交畀專業舞蹈員，Leon講得好啱。」
Kelly稍後會出發到美、加開騷，老公同兩個仔都會同行，除咗支持Kelly之外，完騷後一家人就會喺外地度過白色聖誕，講到有咩禮物預備送畀一對仔時，Kelly 就好搞笑話：「冇呀，機票、住宿，同埋睇媽咪演唱會已經係聖誕禮物，佢哋仲可以睇四次，賺咗啦。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台