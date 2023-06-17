陳慧琳展覽手袋回憾湧現 預告下月水上演出跳爆舞台

陳慧琳展覽手袋回憾湧現 預告下月水上演出跳爆舞台

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：近日重返樂壇嘅 陳慧琳 呢日又現身一個展覽開幕活動，Kelly仲帶埋13個珍藏手袋公開展出，仲每一個都充滿珍貴嘅回憶，最深印象嘅仲係1995年初入行時嘅一個背囊呀。多年來持續都會推出二手衫義賣嘅佢，仲話屋企已經幾近清倉，不過似乎就係再次Shopping嘅好理由嚟喇。

Kelly仲話每次買新嘢返屋伍企，非常實際嘅老公都會話佢俾人呃，更加會一一析各衣物手袋嘅成本，非常好笑。近日老公生日之後，緊接就要迎接父親節，不過Kelly就坦言對慶祝安排未有眉目，仲話自己過往對兩個囝為自己安排嗁母親節非常期待，不過近年已經無感咁話喎。

過往被譽為係電音舞曲女王嘅Kelly，新作當然唔會少得最熟悉嘅曲風，佢仲預告7月初會喺一個演唱會喺水上演唱，Kelly仲話會喺一艘船上表演，自己非常期待。又話希望明年可以有機會再喺個唱同大家見面呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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