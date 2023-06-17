陳慧琳展覽手袋回憾湧現 預告下月水上演出跳爆舞台
Kelly仲話每次買新嘢返屋伍企，非常實際嘅老公都會話佢俾人呃，更加會一一析各衣物手袋嘅成本，非常好笑。近日老公生日之後，緊接就要迎接父親節，不過Kelly就坦言對慶祝安排未有眉目，仲話自己過往對兩個囝為自己安排嗁母親節非常期待，不過近年已經無感咁話喎。
過往被譽為係電音舞曲女王嘅Kelly，新作當然唔會少得最熟悉嘅曲風，佢仲預告7月初會喺一個演唱會喺水上演唱，Kelly仲話會喺一艘船上表演，自己非常期待。又話希望明年可以有機會再喺個唱同大家見面呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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