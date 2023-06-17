陳慧琳展覽手袋回憾湧現 預告下月水上演出跳爆舞台

無線娛樂新聞台報導：近日重返樂壇嘅 陳慧琳 呢日又現身一個展覽開幕活動，Kelly仲帶埋13個珍藏手袋公開展出，仲每一個都充滿珍貴嘅回憶，最深印象嘅仲係1995年初入行時嘅一個背囊呀。多年來持續都會推出二手衫義賣嘅佢，仲話屋企已經幾近清倉，不過似乎就係再次Shopping嘅好理由嚟喇。