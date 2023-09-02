星星兔舉行MV慈善展覽 展出陳慧琳着過服飾
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無線娛樂新聞台報導：網絡歌手星星兔早前邀請天后陳慧琳合作出歌，耗資過百萬搵嚟香港團隊打造荷里活級MV，為咗令更多人可以欣賞到呢個MV嘅製作，星星兔舉行慈善展覽，展出MV中出現過嘅服飾。
展品焦點當然係Kelly嘅服飾，星星兔親自解讀Kelly服飾背後嘅概念，仲大讚Kelly着得套衫好靚好型。講到今次合作，星星兔話喺歌詞同MV內容上，Kelly畀咗好多寶貴意見，令到件事更完美。
星星兔又話MV拍攝時間唔多，好彩係得到Kelly指導同教佢拍甫士，令成件事變得順利，而家大家聽到嘅新歌同MV，足足係花咗一年時間籌備。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台