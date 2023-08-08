Kelly應約與星星兔合唱新歌 MV穿越太空同步錄製日文版

無線娛樂新聞台報導：最近強勢回歸樂壇嘅 陳慧琳 近日應網絡歌手 星星兔 嘅邀請合唱新歌，呢日佢哋就齊齊以型格打扮現身MV首映活動喇，呢個花過百萬同以頂尖技術拍攝嘅MV，仲令Kelly同星星兔覺得非常新鮮，仲發生咗一個緣份小故事喇。