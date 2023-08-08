Kelly應約與星星兔合唱新歌 MV穿越太空同步錄製日文版
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無線娛樂新聞台報導：最近強勢回歸樂壇嘅 陳慧琳 近日應網絡歌手 星星兔 嘅邀請合唱新歌，呢日佢哋就齊齊以型格打扮現身MV首映活動喇，呢個花過百萬同以頂尖技術拍攝嘅MV，仲令Kelly同星星兔覺得非常新鮮，仲發生咗一個緣份小故事喇。
呢日星星兔仲話愛Kelly到難以自拔嘅地埗，仲話如果自己係男仔會不顧一切追求呀。傾好合作之後Kelly突然遇到車禍，亦因為休養而令新歌要延遲錄音。雖然今次係第一次合唱，不過Kelly就話今次其實唔係佢哋首度合作，因為過往星星兔就曾為自己作曲。
今次新歌除咗廣東版之外，佢哋亦同時錄製製咗日文版本，不過Kelly就話久疏戰陣之下已經唔太記得，好在錄音冇受影響咋。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台