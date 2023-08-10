陳慧琳宣佈將舉行巡迴演唱會 笑言兩個寶貝仔變黑粉狂踩自己
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無線娛樂新聞台報導：近期密密推出新歌嘅Kelly 陳慧琳，唔少樂迷都樂期待佢幾時開演唱會，呢日Kelly終於為fans帶嚟好消息，宣佈相隔4年將會再於澳門舉行演唱會。
Kelly都話自己等咗呢個演唱會好耐，仲透露澳門係巡迴演唱會嘅第一站，嚟緊將會去新加坡、加拿大等地開騷，但問到佢幾時會返到嚟香港開騷？Kelly就話因為歌單唔同，所以要再調整一下，但係承諾好快就會返香港開騷。
為咗呢次演唱會，Kelly一早操到勁fit，佢仲透露喺演唱會上會以女皇造型登場。由於要忙住搞演唱會，Kelly就話囝囝難免有投訴，仲話有時自己喺屋企練舞時，囝囝都會嘲諷佢，指Dancers比起佢呢位媽媽仲辛苦，令Kelly相當無奈。問到Kelly演唱會時會唔會叫埋兩個囝囝一齊表演？Kelly就搞笑咁話如果演出時仲要顧埋兩個仔嘅表現，相信自己一定會心臟病發，所以佢哋到時只要做台下嘅觀眾就OK喇。
Kelly又話兩個囝囝畀佢嘅意見全部都係負面批評，好似話佢唱歌唔掂、跳舞唔掂等，搞到Kelly苦笑話做佢哋媽媽少啲自信心都唔得！
網民點睇？
Kelly is adorable and genuine. Love her!
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台