陳慧琳澳門個唱金色舞衣曬長腿 笑稱自己已進化成Kelly2.0
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳一連兩場嘅演唱會澳門站呢晚就舉行頭場，狀態大勇嘅Kelly以連場歌為演唱會揭開序幕，𣊬即燃起觀眾們嘅興奮心情。
着住黑色戰袍、頭戴金色后冠出場嘅Kelly型到爆，而喺演唱嘅時候，佢將戰袍同后冠脫下，以一身金色舞衣示人大騷長腿。唱完兩首歌後，Kelly即問台下嘅觀眾鍾唔鍾意佢呢身造型，講到自己已經有4年冇喺澳門開騷，Kelly話：「好耐冇見喇！上次嚟澳門開Show已經係2019年，4年裡面變化好大，發生好多事，但你哋對我嘅支持有冇變到先？」fans們聽到當然以熱烈嘅尖叫同歡呼聲嚟回應佢啦！
對於今次演唱會取名為「Season 2」，Kelly解釋係代表住自己嘅重新出發：「呢個演唱會應該Show一個進化咗嘅我出嚟，即係Kelly 2.0，因為唔進化就退化，所以可能亦因為自己係處女座，不斷Chur自己，拎最好嘅嘢出嚟。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台