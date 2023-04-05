陳慧琳為義賣店當藝術總監 細心帶大家尋寶介紹心水推介
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）相隔6年再舉辦慈善義賣二手衫活動，收益全數捐贈「陳慧琳兒童助學基金」，現場有大量潮流服飾、名牌手袋、兩個寶貝仔嘅兒時玩具及用品，割愛捐出超過8000件物品。
陳慧琳每年均有收拾僅穿一次嘅登台衫、拍MV或廣告嘅衫，每次儲幾袋衣飾，佢希望今次籌到過百萬善款，繼續營運呢個基金，陳慧琳為今次義賣店當藝術總監，親自佈置場地過足癮，細心帶大家尋寶物，又介紹啲心水靚衫，陳慧琳一向出心行善，工作亦有新動向，相隔5年再出新歌，今次佢對作品要求頗高，更主動要求重錄。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台