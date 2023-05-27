陳慧琳再推第三首全新單曲 老拍檔雷頌德出手造洗腦快歌

無線娛樂新聞台報導：近日正式復出嘅 陳慧琳 作品一浪接一浪，近日就推出第三首全新單曲，再同當年嘅最佳拍檔 雷頌德合作，一齊打造全新快歌《談情的價值》，而最新嘅MV唔止有型，仲登上紐約時代廣場嘅巨型屏幕，認真威水呀。