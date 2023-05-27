陳慧琳再推第三首全新單曲 老拍檔雷頌德出手造洗腦快歌
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無線娛樂新聞台報導：近日正式復出嘅 陳慧琳 作品一浪接一浪，近日就推出第三首全新單曲，再同當年嘅最佳拍檔 雷頌德合作，一齊打造全新快歌《談情的價值》，而最新嘅MV唔止有型，仲登上紐約時代廣場嘅巨型屏幕，認真威水呀。
雖然已為兩子之母，不過Kelly近日復出一樣狀態大勇，今次MV拍攝仲兩日時間換咗多個唔同造型，一樣型到不得了。佢仲話最鍾意就係化身愛之地獄使者，帶領困苦眾生脫逃嘅場面呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台