陳慧琳與謝君豪拍MV過足戲癮 被林若寧窩心歌詞觸動

無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）相隔多年再出新歌，繼《風眼》之後推出新作《我的親人》，今次邀來金馬影帝謝君豪擔任MV男主角，二人首次合作即默契十足，Kelly與韓國音樂團隊拍攝，令Kelly非常難忘！