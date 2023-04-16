陳慧琳與謝君豪拍MV過足戲癮 被林若寧窩心歌詞觸動
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）相隔多年再出新歌，繼《風眼》之後推出新作《我的親人》，今次邀來金馬影帝謝君豪擔任MV男主角，二人首次合作即默契十足，Kelly與韓國音樂團隊拍攝，令Kelly非常難忘！
Kelly入錄音室時好緊張，佢足足練咗一年幾唱高音key，Kelly自爆每次唱到眼濕濕，被林若寧嘅窩心歌詞所觸動，Kelly覺得要跟「舊愛」變成「親人」，內心係十級傷感，未能夠一齊，又要祝福對方。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台