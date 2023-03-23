陳慧琳車禍後首度現身 患創傷後遺症眉頭留疤

無線娛樂新聞台報導：陳慧琳舊年12月同大仔「蝦餃仔」劉昇發生車禍，受傷休養3個月後呢日首次出席公開活動。之前為咗唔令fans擔心，所以Kelly發生意外後對外表示自己冇咩大礙，但呢日佢先坦白原來喺車禍中，眉心、眼肚同嘴都受傷，當時啲血由面流到落件衫度，而眉心位置因為傷口較深，所以要縫針，令而家留有「Y」字型疤痕！