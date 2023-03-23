陳慧琳車禍後首度現身 患創傷後遺症眉頭留疤
向來貪靚嘅Kelly，講到自己嘅傷疤時，都即時有問主持覺唔覺眼，Kelly話眼肚位置可以輕抹遮瑕膏就遮住，但係眉心位置就要重手啲先可以勉強遮到，但細心睇嘅話仍然會見到。Kelly話因為醫生同佢講如果個人太情緒化，會令到個樣變浮腫，所以自己事後一直唔敢喊呀。
講到當日就醫情況，Kelly話當時心情勁緊張，縫針時自己喺心入面數住，但當佢數到第20針就放棄咗唔敢再數，仲話手術過程足足有3個鐘。Kelly又指第一位醫生幫佢縫針時，已經講個傷口好深，當時佢聽到已經好驚，直到第二位醫生入嚟再講同一番說話，更加令佢個心沉咗下。Kelly表示當時公立醫院位醫生同佢講，由於眼肚位置傷口距離眼睛只有0.1mm，所以眨眼時都會「蹙一蹙」。
車禍後Kelly以為自己唔會有咩問題，但直到佢同蝦餃仔再坐返上架車，先發現佢哋都有創傷後遺症，而家喺車上面唔會玩電話，扣好安全帶後會一直望實條路有冇車，見到迎面有車嘅話又會捉實扶手。除咗心理上嘅後遺症，Kelly指而家自己眉心唔識郁，有啲表情會做唔到，唱歌方面亦因為眉心位置係共鳴位，只要稍為大動作，醫生都話有機會令傷口爆線，所以令月底出新歌嘅Kelly，都擔心會影響到工作。
網民點睇？
做了鄉城浪子😂 愛與誠❤
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