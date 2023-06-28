陳慧琳帶乖仔睇超英睇到怕 星爺《少林足球》最得小朋友歡心
Kelly又話星爺系列嘅唔同作品一樣深得兩個小朋友歡心，早前睇完電視重播《少林足球》之後嘅蝦餃仔，仲捉住Daddy同細佬一齊拍片爭取屋企嘅鳳梨酥，認真搞笑呀。
咁啱近日星爺都宣佈重出江湖，有意開拍《少林女足》招募新演員，身為廿四孝媽咪嘅Kelly雖然話年紀上可能擔任唔到足球員，不過就搞笑話可能可以應付到扮演教練喎。
Kelly過往都曾參演唔少演出，仲話似乎遺傳咗比一對乖仔，更話蝦餃仔劉昇對掌鏡拍攝頗有天份，可能會考慮俾佢向呢方面發展呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！