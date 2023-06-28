陳慧琳帶乖仔睇超英睇到怕 星爺《少林足球》最得小朋友歡心

無線娛樂新聞台報導：近日重返幕前積極現身唔同活動嘅 陳慧琳 呢日現身一個電影節宣傳，已為兩子之母嘅佢，仲話不時都會帶兩個寶貝仔睇佢哋最愛嘅超英系列電影，雖然話睇到怕，不過做媽咪見到小朋友開心就乜都冇所謂啦。