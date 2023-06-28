陳慧琳帶乖仔睇超英睇到怕 星爺《少林足球》最得小朋友歡心

陳慧琳帶乖仔睇超英睇到怕 星爺《少林足球》最得小朋友歡心

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：近日重返幕前積極現身唔同活動嘅 陳慧琳 呢日現身一個電影節宣傳，已為兩子之母嘅佢，仲話不時都會帶兩個寶貝仔睇佢哋最愛嘅超英系列電影，雖然話睇到怕，不過做媽咪見到小朋友開心就乜都冇所謂啦。

Kelly又話星爺系列嘅唔同作品一樣深得兩個小朋友歡心，早前睇完電視重播《少林足球》之後嘅蝦餃仔，仲捉住Daddy同細佬一齊拍片爭取屋企嘅鳳梨酥，認真搞笑呀。

咁啱近日星爺都宣佈重出江湖，有意開拍《少林女足》招募新演員，身為廿四孝媽咪嘅Kelly雖然話年紀上可能擔任唔到足球員，不過就搞笑話可能可以應付到扮演教練喎。

Kelly過往都曾參演唔少演出，仲話似乎遺傳咗比一對乖仔，更話蝦餃仔劉昇對掌鏡拍攝頗有天份，可能會考慮俾佢向呢方面發展呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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