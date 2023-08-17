陳慧琳9月澳門演唱會預告歌衫火辣 計劃「離家出走」閉關養聲
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）闊別舞台4年，終於再同fans見面，Kelly世界巡迴演唱會將於9月底揭幕，喺澳門一連兩晚開騷，佢率先預告演唱會歌衫感覺好火辣。
Kelly目前要先等好友雷頌德嘅新編曲，再決定演唱會每一part嘅方向，之後再揀啲歌衫配合主題，Kelly預告今次澳門站開三面台舞台設計好複雜，Kelly完成首站，就會前往新加坡、美加等地開騷，佢好期待巡迴尾站結束後大解放。
Kelly為咗保持最佳狀態計劃「離家出走」閉關養聲，將湊仔重任交畀老公，Kelly近日亦接咗一位歌手邀請合唱，不過佢對合作單位大賣關子。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台