陳慧琳又跳又唱狀態大勇 Mike跨越時代與偶像光良合唱感榮幸

無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）、周吉佩（吉吉）、泳兒、MC張天賦及曾比特（Mike）等呢日為一個音樂會演出，Kelly唱跳狀態大勇，佢預告巡演正準備得如火如荼，歌單因應唔同地方精心挑選，歌衫場場唔同。