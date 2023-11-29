陳慧琳又跳又唱狀態大勇 Mike跨越時代與偶像光良合唱感榮幸
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）、周吉佩（吉吉）、泳兒、MC張天賦及曾比特（Mike）等呢日為一個音樂會演出，Kelly唱跳狀態大勇，佢預告巡演正準備得如火如荼，歌單因應唔同地方精心挑選，歌衫場場唔同。
Mike最近喺內地參加一個音樂節，佢跨越時代與偶像光良合唱，令Mike感到非常榮幸，吉吉同李佳芯主持嘅《日本18種住法》日前播映完畢，佢有啲不捨節目完結，大讚李佳芯好專業又投入、非常有個性。
網民點睇？
Mike 重逢光良前辈又能合唱真开心,舞台很精采.
Mike 係個節目度同光良，A Lin, 庾澄慶，杜德偉都有合作，超正的
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台