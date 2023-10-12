陳慧琳讚馮德倫越成熟越有型 王丹妮誇羅孝勇讀脊醫成績優異
廣告
無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）呢日出席品牌開幕活動，Kelly剛完成巡迴演唱會澳門站，年尾就要到美加斷續巡唱，工作忙不停嘅Kelly預告將推出新歌，佢指喺香港開騷時全部係廣東歌，要整個rundown修改再排練。
Kelly笑稱馮德倫諗咗成個月先決定做澳門站嘉賓，後來Kelly留言叫佢嚟玩吓一齊唱，馮德倫最終答應演出，Kelly讚馮德倫越成熟越有型，同場出席活動仲有王丹妮，講到同喺澳洲修讀脊醫課程嘅老公羅孝勇長期分隔兩地，王丹妮大讚老公學業成績優異，自己亦會抽時間去探老公，王丹妮指老公將來會執業，同時會返嚟拍戲同工作。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台