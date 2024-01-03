陳慧琳相隔17年拉斯維加斯再開騷 百變歌衫亮相獻聖誕hit歌

無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）展開世界巡迴演唱會，聖誕期間去到美加四個城市開騷，首站去到拉斯維加斯，Kelly對上一次喺呢度開騷已經係2006年嘅事，闊別咁多年見到一班歌迷熱情不減，Kelly覺得好感動。