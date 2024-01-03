陳慧琳相隔17年拉斯維加斯再開騷 百變歌衫亮相獻聖誕hit歌
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）展開世界巡迴演唱會，聖誕期間去到美加四個城市開騷，首站去到拉斯維加斯，Kelly對上一次喺呢度開騷已經係2006年嘅事，闊別咁多年見到一班歌迷熱情不減，Kelly覺得好感動。
Kelly第三次喺拉斯維加斯開騷，佢笑指十幾年前喺呢度開騷嗰陣仲未結婚，Kelly呢次獻唱多首耳熟能詳嘅歌曲，更準備百變歌衫上陣，集型格與優雅於一身，歌迷睇得如癡如醉，忍唔住跟住大合唱。開騷適逢聖誕期間，Kelly亦為歌迷送上聖誕hit歌！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台