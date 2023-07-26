陳慧琳澳門演唱會前夕謹慎防疫 與星星兔合唱歌即將面世
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）養尊處優一段時間，最近積極復出工作，狀態好到不得了，Kelly快將喺澳門舉行演唱會，為咗確保健康唔影響開騷計劃，呢日佢出席活動，防疫不敢鬆懈，受訪時先噴咪消毒。
Kelly聽記者朋友講容祖兒（Joey）患病，佢希望小心為上減少患病機會，懷疑上次自己確診係因為表演唱歌時，跟別人共用支咪，又接受咗好多訪問，所以Kelly開騷前特別小心。
Kelly為咗呢個澳門騷連日密鑼緊鼓備戰，預告多首作品重新編曲，越洋搵好友並老拍檔雷頌德搞緊啲歌，而Kelly早前與網絡歌手星星兔合唱咗一首歌，分別有廣東話版同日文版，呢首新歌即喺8月初面世。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台