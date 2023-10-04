陳慧琳憶初出道往事不禁感觸落淚 孖老友馮德倫合唱炒熱氣氛

無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）一連兩場澳門演唱會順利完成，相隔4年再開騷，身穿紅色貼身裙嘅Kelly，自爆28年前出道嗰陣，經理人搵師傅睇過話紅色最旺自己，所以Kelly當年影咗好多紅衫poster。