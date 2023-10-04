陳慧琳憶初出道往事不禁感觸落淚 孖老友馮德倫合唱炒熱氣氛
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無線娛樂新聞台報導：陳慧琳（Kelly）一連兩場澳門演唱會順利完成，相隔4年再開騷，身穿紅色貼身裙嘅Kelly，自爆28年前出道嗰陣，經理人搵師傅睇過話紅色最旺自己，所以Kelly當年影咗好多紅衫poster。
Kelly提及初出道往事不禁感觸落淚，好友馮德倫連續兩晚擔任嘉賓，大開金口唱《北極雪》同《紀念日》，Kelly喺Encore環節連唱多首經典情歌《對你太在乎》及《星夢情真》等，跟歌迷全場大合唱，令氣氛既溫馨又熱鬧！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台