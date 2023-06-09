陳敏之再挑戰帶貨逾6粒鐘 陳豪介紹首飾施展魅力讓人入迷
陳豪係出名嘅好老公，不時揀一啲靚嘅珠寶首飾畀老婆陳茵媺，加上陳豪之前做過model好識得擺甫士展示首飾，今次陳豪將送出簽名相作抽獎福利，亦為呢次主題做足功課，提前有向老婆陳茵媺取經！
網民點睇？
TVB不如攪一個網上投票重拍TVB一套劇😅想睇邊個藝人邊對cp演出👍💪
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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