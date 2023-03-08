TVB電商戰略報捷錄2350萬銷售額 陳敏之打頭陣即做Top Sales

無線娛樂新聞台報導：TVB淘寶首場電商直播戰略報捷，由陳敏之打頭陣擔任主持，陳豪亦以嘉賓身份參與，成績彪炳，6小時直播節目，帶來2350萬元人民幣銷售額，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬人。