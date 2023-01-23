【獨家】陳敏兒歲晚花墟揀年花 二仔廖文信陪伴當保鑣
而家喺YouTube Channel度做幕後嘅文信，呢日暫時撇低女友，允當貼身保鑣陪媽媽行街。由於歲晚開係，唔少人都最後衝刺買年花，雖然呢日花墟人頭湧湧，但係一頭銀髮嘅敏兒喺人群中相當耀眼。佢同文信先後入咗兩間花店揀植物，不過敏兒似乎就揀唔到心水，之後行到去一間喺橫巷嘅小店，敏兒再次細心挑選，過程中仲有問下囝囝文信意見，揀咗幾分鐘後，敏兒已經揀到心水值物，而文信亦即刻揀銀包出嚟幫媽媽畀錢，相當乖仔呀。
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常見問題
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