【獨家】陳敏兒歲晚花墟揀年花 二仔廖文信陪伴當保鑣

無線娛樂新聞台報導：陳敏兒曾經喺訪問入面講過，自從2021智叔廖啟智離開咗之後，兩位囝囝廖文哲同廖文信雖然各自各忙，但佢哋只要一有時間，就會陪住自己，而呢日年卅，我哋就見到文信陪住媽媽敏兒去到旺角花墟行街。