陳智燊與宋熙年夫婦北上珠海自駕遊 網民大讚：跟歐洲一樣！

陳智燊（Jason）與2007年國際中華小姐冠軍宋熙年（Sarah）自結婚以來，一直是眾人矚目的焦點。這對夫妻育有兩個孩子，生活幸福美滿。他們都曾是香港無綫電視的藝人，Jason更因其高大帥氣的外形而被網友稱為「陳豪2.0」，有時甚至被誤認為是林峯。離開無綫後，他們轉戰YouTube，經常在社交媒體上分享生活點滴。