陳智燊與宋熙年夫婦北上珠海自駕遊 網民大讚：跟歐洲一樣！
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陳智燊（Jason）與2007年國際中華小姐冠軍宋熙年（Sarah）自結婚以來，一直是眾人矚目的焦點。這對夫妻育有兩個孩子，生活幸福美滿。他們都曾是香港無綫電視的藝人，Jason更因其高大帥氣的外形而被網友稱為「陳豪2.0」，有時甚至被誤認為是林峯。離開無綫後，他們轉戰YouTube，經常在社交媒體上分享生活點滴。
北上珠海享受二人世界
最近，Jason追隨香港人北上的趨勢，首次駕駛香港車輛前往珠海，與Sarah享受二人世界。在這次的旅程中，Sarah在副駕駛座位上全程拍攝了「港車北上」的過程。他們的車輛經過汲水門大橋，前往車輛通關廣場，Jason細心地提醒：「出境時，司機和乘客都唔駛落車」。當成功抵達珠海時，他信心滿滿地表示：「路嘅右手邊，冇難度啦！」並大讚珠海自駕遊與歐洲極為相似：「跟歐洲一樣！」
享用珠海美食
在珠海，這對夫婦還享受了當地的美食。他們選擇了打邊爐，品嚐新鮮的魚片，食得非常滿足。網民看到他們的分享後，紛紛留言表示：「識食」、「J神靚仔啊」、「好鍾意你哋兩公婆」等，對他們的旅程表示讚賞。
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圖片來源：TVB