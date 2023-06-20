新歌延續舊作經典 陳曉東重現當年情

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳曉東 呢日同兩位年輕演員為新歌拍攝MV，除咗係自己經典歌《劃火柴》嘅延續篇，仲會重現佢同 梁詠琪 演出嘅《初戀無限Touch》嘅唔少經典場面。東東就話一見到扮到自足自己當年嘅年青演員，就仿如回到過去一樣，仲話再喺香港拍攝非常有趣呀。

歌曲係以人日漸成熟對好多事都有唔同睇法，抽離面對自我對過往釋懷。今次東東仲係為新歌推咗大量各式工作，專注製作新歌同MV，希望外界會鍾意咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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