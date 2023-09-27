陳曉東偕妻現身爆不敵兩囡機智 陳柏宇被囡囡流感傳染請假休息

無線娛樂新聞台報導：陳曉東 呢日同 陳柏宇 仲有 胡諾言 同 陳琪 夫婦 一齊出席活動，呢日東東仲同太太 王妤嫻 一齊現身，而講到兩位囡囡嘅教育問題，佢就話自己已經成為兩個乖囡喺桌遊中嘅手下敗將，不過亦繼續安排佢哋參與唔同興趣班，等佢哋接受唔同啟發呀。