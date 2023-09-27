陳曉東偕妻現身爆不敵兩囡機智 陳柏宇被囡囡流感傳染請假休息
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無線娛樂新聞台報導：陳曉東 呢日同 陳柏宇 仲有 胡諾言 同 陳琪 夫婦 一齊出席活動，呢日東東仲同太太 王妤嫻 一齊現身，而講到兩位囡囡嘅教育問題，佢就話自己已經成為兩個乖囡喺桌遊中嘅手下敗將，不過亦繼續安排佢哋參與唔同興趣班，等佢哋接受唔同啟發呀。
雖然中秋唔少人都會團圓，但係東東就因為分別要去廣州同澳門登台，所以今年就只能夠向屋企幾位女士講聲對唔住喇。同樣身為兩女之父嘅Jason，就因為小朋友返學感染流感，令自己都冇辦法倖免，更加搞到要請假休息，又笑言已經冇以前咁捱得喇。
而胡仔同太太呢日甜蜜到場，仲分享點樣可以感情保鮮，就係一有機會就要同老婆子女大講「I Love You」，仲希望小朋友都感受到當中嘅意思呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台