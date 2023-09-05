陳曉東返港與歌迷度48歲生日 爆囡囡跳舞得獎成最佳禮物
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無線娛樂新聞台報導：9月3號係 陳曉東 48歲生日，今年佢仲決定喺香港同逾百位Fans開Party慶祝，仲同大家齊齊唱歌玩遊戲，原來今次已經係東東相隔6年再同大家聚會，唔怪得大家都特別熱情啦。
已經好耐冇同大家見面嘅東東話，其實自己心情都非常緊張，仲因為風暴影響幾乎返唔到香港，仲話自己為聚會準備多時，所以都有啲擔心，仲改航班早啲返港，東東又話大家所送嘅禮物非常有心思呀。
一班歌迷除咗催佢盡快辦演唱會之外，大家又同時催佢同太太再追多個小朋友，不過東東呢日就提到，生小朋友要同太太討論，所以就要專心工作先，而演唱會就已經申請當中，希望盡快有好消費公佈呀。
正日同Fans過放低家人，原來係因為一早就向大家承諾過，而問到小朋友有咩表示時，東東就慈父上身話乜都唔使，因為兩個乖囡啱啱得到芭蕾舞獎，所以已經非常滿足咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台