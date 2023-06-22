陳曉東預告新作給予觀眾新鮮感 現身《J Music》與冼靖峰合唱

陳曉東預告新作給予觀眾新鮮感 現身《J Music》與冼靖峰合唱

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳曉東呢日現身錄TVB音樂節目《J Music》，聯同新生代歌手冼靖峰及何潔瀅合唱經典歌《一萬年》，東東感覺好玩又開心。

東東今次帶咗新作跟歌迷見面，親自解釋呢首歌嘅創作由來，東東坦言唔係特登整《劃火柴》延續版，而係填詞人寫嘅感覺，東東預告稍後推出新作將給予觀眾前所未有嘅新鮮感，佢已錄好新歌，仍在計劃去邊度拍MV。

網民點睇？

東東係我兒時偶像，新歌好好聽
Archie係我現今嘅偶像，好勤力懂感恩嘅新生代，加油呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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