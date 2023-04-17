陳柏宇鬧市辦新歌發佈 趕製新歌搵奶粉錢
廣告
無線娛樂新聞台報導：早前先再任爸爸嘅 陳柏宇 呢日喺鬧市街頭舉行新歌發佈會，吸引咗大批歌迷圍觀，早前為照顧細囡而延後部份工作嘅佢，呢日仲話要重拾工作好好搵奶粉錢呀，Jason話好快就要再開始錄音喇。
近日為細囡改名為「星晴」嘅佢，就話要好好令大囡明白冇被忽略，仲認為要等佢多啲幫手照護妹妹等佢更習慣呀
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台