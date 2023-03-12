陳柏宇喜迎細女出世 老婆「封肚」生兩個小朋友夠晒

無線娛樂新聞台報導：陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）結婚5年，婚後育有大女陳羿辰（Abigail），日前佢哋再宣佈細女Audrey平安出世，陳柏宇被老婆大爆喜極而泣，呢日出席簽名會，陳柏宇分享再為人父嘅喜悅。