陳柏宇霸氣邊唱邊拉褲鏈 笑言自己係安全size唔會跌出嚟
當Jason唱到歌曲《閱後即焚》嗰陣，見到有fans不停擇手，Jason以為對方係想自己行近啲，點知當佢行近時，原來fans係想提醒佢唔記得拉褲鏈！雖然件事係勁尷尬，但係Jason就完全冇面紅，仲一邊唱歌一邊單手拉返起條褲鏈，相當霸氣，所以幾時都話「你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」啦！
除咗冇拉褲鏈呢單笑料之外，演唱會上亦有感人場面，就係fans們偷偷地為同工作人員為Jason炮製驚喜！喺佢唱完《認真如初》之後，全場觀眾高舉起手幅兼大合唱《永久保存》，唔知情嘅Jason見到呢個震撼嘅應援畫面之後，即時O晒嘴，之後仲要坐喺地上平伏心情。
騷後接受訪問嘅Jason，被問到唔記得拉褲鏈事件，佢就話自己成日都會唔記得，仲笑言可能換成扣鈕嘅自己先會記得扣，問到佢怕唔怕會畀人影到走光相？Jason又再次霸氣咁話自己未有咁大抽會跌出嚟，而家個size係安全同夠用嘅，佢又話因為唔係真空上陣，所以唔擔心呀！
講到就快生第二胎嘅太太，Jason大讚對方身體好強壯，仲話之前自己同囡囡分別中招，老婆照顧完佢哋都冇事，至於問到心情會唔會好緊張，Jason就話自己係期待多啲呀！
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