陳柏宇霸氣邊唱邊拉褲鏈 笑言自己係安全size唔會跌出嚟

無線娛樂新聞台報導：陳柏宇Jason早前成為首位被日本一個音樂平台邀請上去唱歌嘅香港歌手，由於條片極速過咗百萬點擊，所以呢個平台好快又再邀請Jason再上去獻唱。呢日Jason喺亞博舉行《陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》，除咗獻唱fans投票嘅歌曲外，亦都有唱返喺日本音樂平台上獻唱過嘅歌。