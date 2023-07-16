陳柏宇8月赴多倫多開騷 舉家同行順道探親
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無線娛樂新聞台報導：陳柏宇（Jason）與太太符曉薇呢日夫妻檔出席活動，兩公婆好享受拍住拖開工，而且大女Abigail亦有陪同出席，陳柏宇間中帶愛女現身活動，符曉薇指愛女好有表演慾。
陳柏宇與符曉薇更異口同聲表明唔會再生B，覺得有兩個女兒就足夠，符曉薇今年3月誕下細女Audrey，每日勤力做運動想快啲修身，回復產前身形，佢亦喜歡親自買餸下廚；陳柏宇8月將舉家赴多倫多開騷，一家四口聯同符曉薇家人一行8人前往當地，以探親為主，佢哋安排咗愛女Abigail參與當地Summer Camp。
網民點睇？
祝陳伯加拿大good show💪🏻💪🏻
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台