陳柏霖露營節目邀具俊曄參與 大讚對方廚藝一流藝術天份高
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無線娛樂新聞台報導：陳柏霖 身兼監製嘅露營真人騷已經去到第二季，呢日記者會就宣佈嘉賓包括大S丈夫 具俊曄 美食Youtuber 千千 同 金針菇 喇。今次「台灣姊夫」具俊曄參與，除咗因為自己自細已經係佢樂迷之外，原來都係多得大S喺背後發功協助呀。
具俊曄就指大S大讚柏霖善良又乖仔，柏霖仲話見面時更被對方嘅有型帥氣驚艷到呀。至於會唔會考慮有機會帶埋太太大S一齊參加，佢就指大S怕蟲呢一點難以克服，所以機會應該唔大喇。柏霖又講到姊夫煮飯手勢一流，連畫都一樣畫得非常好呀。
同樣韓裔而喺台灣讀大學嘅 金針菇 ，就話收到邀請時本來非常緊張，加上同自細睇到大嘅姊夫呢個大明星合作非常夢幻，但係拍攝時大家都非常照顧自己呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台