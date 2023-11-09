陳柏霖露營節目邀具俊曄參與 大讚對方廚藝一流藝術天份高

無線娛樂新聞台報導：陳柏霖 身兼監製嘅露營真人騷已經去到第二季，呢日記者會就宣佈嘉賓包括大S丈夫 具俊曄 美食Youtuber 千千 同 金針菇 喇。今次「台灣姊夫」具俊曄參與，除咗因為自己自細已經係佢樂迷之外，原來都係多得大S喺背後發功協助呀。