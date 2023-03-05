陳楨怡《廉政狙擊》表現獲讚賞 客串《愛．回家》扮接龍客戶

無線娛樂新聞台報導：早前喺《廉政狙擊》當中慘被 高鈞賢 捆綁性虐嘅 陳楨怡 ，劇中嘅驚慌演繹備受唔少觀眾讚賞，而呢日Celina現身電視城，仲透露將會再次扮演太子女，不過今次就係為《愛．回家之開心速遞》客串，仲係接龍集團嘅大客戶呀。