陳楨怡《廉政狙擊》表現獲讚賞 客串《愛．回家》扮接龍客戶
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無線娛樂新聞台報導：早前喺《廉政狙擊》當中慘被 高鈞賢 捆綁性虐嘅 陳楨怡 ，劇中嘅驚慌演繹備受唔少觀眾讚賞，而呢日Celina現身電視城，仲透露將會再次扮演太子女，不過今次就係為《愛．回家之開心速遞》客串，仲係接龍集團嘅大客戶呀。
同佢傾生意嘅 張景淳 仲幫咗唔少忙，而早喺兩年前已經曾客串過一次，同熊家有唔少交流嘅佢，仲話希望再次合作呀。
至於講到早前《廉政》中嘅演出，Celina就話當時雖然唔使暴露演出，但係要演繹出驚恐嘅表情，就要靠睇戲搵靈感喇，佢仲話雖然非常怕睇恐怖片，但係當時都要頂硬上呀。拍攝當時要凌空被吊起，仲連頭髮都吊埋，連續45分鐘真係唔嘢少，Celina仲話拍完成身散晒周身都係麻繩印呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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