《香港82》「順叔」陳泉離世 真身任車行老闆坐擁百多部車
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無線娛樂新聞台報導：有報道指，喺經典處境劇《香港82》當中扮演「順叔」嘅 陳泉 28號於多倫多離世。
陳泉當年加入客串大受歡迎嘅處境劇《香港82》，扮演「順嫂」梁葆貞長年於海外行船嘅丈夫「順叔」，不過順叔其實係包辦廣播道五台山年代各大電子傳媒外景車輛服務嘅老闆陳泉，高峰時員工多達200人，旗下擁有近170部客貨車，絕對可以稱為見證香港電視業發展嘅其中一人。
當年陳泉因為生意好，有人戲稱廣播道為「陳泉道」，佢仲會親自駕駛車輛接送藝人，又因快夾妥而有「飛機陳」稱譽。當年因為萬事都有商量，陳泉與各台上下關係都非常好，唔止同唔少藝人成為好友，仲因為一句多嘴問時任高層 曾勵珍 「順叔」去向，竟令自己成為扮演順叔嘅演員。
凡事無託手踭嘅佢，仲曾參演家計會深入民心嘅「兩個就夠晒數」控制生育廣告，成為另一經典之作。 陳泉移居多倫多近40載，雖然近年未有演出，不過年前接受傳媒訪問時，就曾指出每年都爭取返港與朋友見面，可惜2023年最後一日傳出離世消息。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台