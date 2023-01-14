陳法拉掛念香港美食 王丹妮計劃農曆年一家三口日本旅行
問到佢會唔會返TVB拍劇，法拉笑說暫時未有人搵佢，如果劇本同角色都啱做，佢先可以接拍，希望多啲時間返香港工作，佢都好掛住香港美食，今次返嚟食咗多嘢，佢盼望更多機會回流拍戲。
法拉早前跟黎姿(現名馬黎珈而)喺工作上合作，兩代女神展現不一樣嘅魅力，法拉有幸今次合作，法拉同黎姿好多年冇見，自己入行已認識，試過一齊影封面同拍廣告，亦開心見到黎姿成為一個成功嘅女強人，佢哋見面互相交流湊女經。
王丹妮近年成為影壇新寵，有機會角逐不同獎項，王丹妮憑《梅艷芳》獲提名亞洲電影大獎最佳新演員，令佢覺得好鼓舞，坦言呢兩年有許多好電影，王丹妮計劃農曆年同老公羅孝勇及女兒出發去日本旅行，佢好期待今次一家人去玩，希望計劃好行程，等大家玩得開心。
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