陳法拉掛念香港美食 王丹妮計劃農曆年一家三口日本旅行

無線娛樂新聞台報導：陳法拉與王丹妮呢日現身品牌活動，法拉喺香港完成電影拍攝，就會趕返美國同屋企人過農曆新年，呢段時間法拉好掛住寶貝女，佢想之後有機會就帶女兒回港跟朋友見面，目前佢接工作主要睇檔期，喺其他國家有戲都會拍。