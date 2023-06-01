陳法蓉笑指被街坊嗌「沙律媽」 代好姊妹洪欣多謝大家關心
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無線娛樂新聞台報導：陳法蓉多年來喺演藝事業上不斷接受新挑戰，積極參與各方面嘅新嘗試，最近佢嘅工作又有新突破，呢日陳法蓉簽約新公司，分享工作未來大計。
作為演員嘅陳法蓉，希望主力做好演戲部分，陳法蓉相隔多年再度拍接TVB劇集，佢喺熱播劇《一舞傾城》演「沙律媽」角色相當亮眼，陳法蓉現實中亦被街坊嗌「沙律媽」。
講到好姊妹洪欣早前傳出婚變，陳法蓉代表洪欣多謝大家關心，不過好友已清楚解釋咗，陳法蓉身為朋友就冇嘢要補充！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台