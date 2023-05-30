一舞傾城｜大婆吳沚默怒摑KK陳星妤 莊思明嘲楊明大戰蔡潔激過平時…
TVB熱播劇《一舞傾城》自播出以嚟，吸引不少人追劇，陳法蓉、蔡潔、唐文龍、陳星妤、莊思敏、文凱玲、鄺潔楹、傅嘉莉及關楚耀等，呢日一齊現身宣傳活動，劇情每集有唔同話題，唐文龍澄清染髮扮老傳言，大讚陳法蓉保養得宜，唔需要刻意扮老！
劇中關楚耀、吳沚默、陳星妤及高鈞賢呢段四角戀漸入白熱化階段，吳沚默難忘怒摑陳星妤嗰場戲，為咗拍得逼真，被要求真打陳星妤，吳沚默拍「大婆打KK」呢幕，由於陳星妤避來避去，吳沚默只好趁佢反應唔到嗰陣，真係摑咗落去。
何浩文演渣男傷透蔡潔嘅心，最終惡有惡報被斬死，佢受訪時嫌自己角色下場未夠慘，而蔡潔喺最新播出嘅一集中，講楊明床戰蔡潔，原來拍呢場親熱戲當日，楊明女友莊思明咁啱喺同一個場地開工，莊思明笑言冇呷醋：「點解佢對住我冇咁激烈？日常生活太平淡，就咁嘅衝擊。」身邊嘅傅嘉莉聞言即爆笑，莊思敏則提議叫楊明喺屋企戴返個假髮，莊思明嗌action就會有！
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