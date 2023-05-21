一舞傾城丨陳法蓉爆姚子羚捉男星手示範摸大髀 關楚耀分享曼谷求婚過程…
TVB熱播劇《一舞傾城》開播一星期即掀起城中熱話，呢日陳法蓉、蔡潔、姚子羚、鄺潔楹、陳星妤、關楚耀、莊鍶敏、傅嘉莉及李嘉等一眾演員一齊出席商場宣傳活動造勢，眾人大玩遊戲，更向現場觀眾送上雪糕。
蔡潔笑指初時睇劇本嗰陣，劇本輕描淡寫啲親密戲份，但係佢哋開工時就好想呈現當年夜總會真實一面畀觀眾睇，好多場口係希望做到好逼真，蔡潔拍親密戲份唔太尷尬，反而陳法蓉同蔡潔異口同聲覺得男演員喺拍攝時較怕醜，擔心被人話係「鹹豬手」。
姚子羚稱李嘉喺劇中演鹹濕佬，原來有一個場口講李嘉摸姚子羚大髀揩油，李嘉全程動作好生硬，陳法蓉爆最終要姚子羚捉住李嘉隻手示意佢要點樣摸；李嘉喺劇中跟莊鍶敏有床戲，佢感謝莊鍶敏帶自己入戲，傅嘉莉則劇透自己將有一場大膽場面。
劇情發展越嚟越緊張，鄺潔楹飾演嘅「細細粒」更有被性虐嘅戲份，佢事前做足功課揣摩角色，港姐出身嘅陳星妤雖然第一次拍劇，由於角色經歷坎坷，令佢覺得拍劇好新鮮，同場嘅關楚耀喺「520」呢一日宣布跟拍拖6年嘅女友求婚成功，原來呢個浪漫時刻係發生喺今年2月，關楚耀分享喺曼谷求婚過程，揀「520」先講，覺得夠晒浪漫！
網民點睇？
以前套電影靚妹仔仲真實拍得
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