陳浩民親回離婚傳聞 伍富橋太太訂六位數褂皇影婚照

無線娛樂新聞台報導：陳浩民與伍富橋呢日現身一個上海藝術展，親自回應離婚傳聞，陳浩民坦言無啦啦「被離婚」，佢同老婆蔣麗莎(Lisa)嘅感情好到不能再好，一家人相處和睦，陳浩民續道：「而家可能有啲所謂嘅『營銷號』，為咗搏搶眼球，寫咗好多唔係太好嘅，呃like嗰啲，越煲越大，就越傳越大，最後鬧出一個大笑話出嚟。」