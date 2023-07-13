唱作歌手Edward. C無懼炎夏照Busking 續推新歌盼與偶像周國賢合作…
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無線娛樂新聞台報導：唱作歌手Edward. C無懼炎夏照Busking 續推新歌盼與偶像周國賢合作
戶外Busking呢種表演方法，近年真係可以話方興未艾，唔同歌手都喺公共空間一展所長，好似呢日 陳浩 就唔理炎夏高溫，繼續喺街頭表演，仲話好快就會再推出新歌，亦打算年底舉行音樂會咁話。
唱作歌手一腳踢，Edward就提到希望有機會可以同偶像 周國賢 合作趁機偷師觀摩，佢仲話見到老友 黃劍文 參賽《中年好聲音2》，希望佢可以入圍同得到好成績呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台