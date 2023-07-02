陳淑蘭讚今屆佳麗質素高 楊玉梅崇尚天然美抗拒整容
蘭子指入圍佳麗經過培訓，打造一個全新形象，蘭子回想以前參選有好多嘢學，譬如學行路、與其他人一齊上堂等，蘭子一向好關注心靈健康問題，曾因喪父患上情緒病，佢希望之後多啲參與心靈健康嘅活動，同場嘅楊玉梅被蘭子讚保養得宜，佢崇尚天然美：「唔好全部千篇一律，千篇一律就有啲假。」陳國峰則以男士角度指年齡非障礙，女性最重要係時刻保持自信。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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