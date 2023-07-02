陳淑蘭讚今屆佳麗質素高 楊玉梅崇尚天然美抗拒整容

陳淑蘭讚今屆佳麗質素高 楊玉梅崇尚天然美抗拒整容

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：陳淑蘭（蘭子）、楊玉梅及陳國峰呢日一齊現身一個逆齡選美活動記招，大方分享評審準則，2023香港小姐競選即將舉行，今屆入圍佳麗被指質素高，港姐出身嘅蘭子亦有講當年參選心得。

蘭子指入圍佳麗經過培訓，打造一個全新形象，蘭子回想以前參選有好多嘢學，譬如學行路、與其他人一齊上堂等，蘭子一向好關注心靈健康問題，曾因喪父患上情緒病，佢希望之後多啲參與心靈健康嘅活動，同場嘅楊玉梅被蘭子讚保養得宜，佢崇尚天然美：「唔好全部千篇一律，千篇一律就有啲假。」陳國峰則以男士角度指年齡非障礙，女性最重要係時刻保持自信。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 