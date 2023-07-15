香港鼓樂節｜蘭子傳授選美經驗最緊要聽教 《好聲音》同學輪流出新歌繼…
廣告
無線娛樂新聞台報導：香港鼓樂節｜蘭子傳授選美經驗最緊要聽教 《好聲音》同學輪流出新歌繼續唱
陳淑蘭 呢日同一班《中年好聲音》嘅成員好似 曹敏寶 劉智衛 羅金榮 飽聖光 梁凱榳 涂家堯 等現身香港鼓樂節嘅活動，而港姐出身嘅蘭子，仲對一班正身處越南拍外景嘅小師妹送上參選貼士呀。
蘭子話參選時最重要就係留意導師嘅指導，仲話當時完全唔覺得有壓力，由乜都唔識嘅少女經過唔同導師嘅指點之後，慢慢就會蛻變成為內外一樣咁靚嘅香港小姐咁話喇。
而一班《好聲音》成員，比賽後一樣保持聯絡﹐阿寶仲話會同肥媽合作拍攝介紹小店嘅節目，至於劉志衛就啱啱推出新歌，仲話新作陸續有來呀。同樣即將有新歌嘅仲有羅金榮，佢仲話希望歌曲8月可以同大家見面呀。涂家堯亦都同何博文齊齊錄音，而梁凱榳近日亦都終於推出早前已經造好嘅新歌喇。
羅霖 呢位單親媽媽早前就曬出兩位乖仔嘅幸福合照，仲話希望可以夾到時間再多啲同佢哋出街放閃喎。至於近年專注舞台劇表演嘅 張紋嘉 呢日都有現身，佢仲爆同男友間因為演出而有爭吵，不過都係為做嘢想件事好啫，佢仲話自己事隔4年之後，終於會推出自己嘅新歌呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台